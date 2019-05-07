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Tuğçe Işınsu okurlarıyla buluştu

Spiritüal Danışman, Yazar ve Sunucu Tuğçe Işınsu, Kahramanmaraşlı okurlarıyla buluştu.

Magazin / 07 Mayıs 2019 Salı 10:44
Tuğçe Işınsu okurlarıyla buluştu

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, kitapları en çok satan ve en çok konuşulan isimler arasında yer alan Tuğçe Işınsu’yu konuk etti. “Biz Tatlı Cadılar “, “Onu Baştan Çıkar “, “Aşk ve Cazibe Akademisi”, “Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu”, “Onu Kendine Aşık Et” ve “Aşk Kartları” gibi çok okunan kitapların yazarı olan Tuğçe Işınsu, bir kitap mağazasında, kitaplarını imzalarken, okurlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

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