Yeşilyurt AVM ve Atakum Belediyesi ortaklığında hazırlanan Fasl-ı Şahane etkinlikleri başladı.



Yeşilyurt AVM'nin açık otopark alanına kurulan Ramazan Sokağı konsepti ile Ramazan boyunca devam edecek olan birbirinden keyifli sahne gösterileri, açık hava sinema gösterimi, tiyatro oyunları, fasıl dinletileri, lunapark alanı ve konserler, eski Ramazanların ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. 8. Fasl-ı Şahane etkinlikleri, her akşam ziyaretçilerine unutulmaz bir Ramazan yaşatmayı planlıyor. Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar sonrası fasıl dinletisi, Hacivat Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, ebru sanatı sihirbaz, açık hava sinema gösterimi ve tiyatro gösterileri olacak. 6 Mayıs–2 Haziran tarihleri arasında Yeşilyurt AVM açık otopark alanına kurulacak Ramazan Evleri'nde yöresel yemekler, doğal ürünler, el işi takı ve hediyelik ürünlere yer veriliyor.