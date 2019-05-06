YSK kararı sonrası Cem Yılmaz'dan tepki çeken açıklama!

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından ilginç ifadeler kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının ardından Cem Yılmaz Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Yılmaz sosyal medya hesabından '' Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek.'' ifadelerini kullandı.