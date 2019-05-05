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Bade İşçil: O fenomenler balon

Bade İşçil, sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü. İşçil, “Onların hepsi balon. Kalite farklı bir şey. Bir an ekranda görünmekle olmuyor” dedi.

Magazin / 05 Mayıs 2019 Pazar 10:56
Bade İşçil: O fenomenler balon

Güzel oyuncu Bade İşçil, filmlerde ve dizilerde boy gösteren, sosyal medya fenomenlerini eleştirdi. Meselenin, bulunduğun yeri korumak olduğunu belirten oyuncu, “O fenomenler balon. Kalite farklı bir şey. Bir an ekranda görünmekle olmuyor” dedi. Sosyal medyanın teşhir alanı olduğunu anlatan İşçil, “Herkes çok şık giyiniyor, gülüyor ve iyi yiyip içiyor.... Ama gerçek hayat öyle değil. Yaptıkları görgüsüzlük” dedi.

Herkes gibi normal bir yaşantısı olduğunu dile getiren oyuncu, “Sosyal medyada yemek görüntülerinin paylaşılmasını, Türk ahlak yapısına uygun bulmuyorum. Bunu afişe etmek saçmalık. Bazen, ‘Bir hesap açayım, evi silerken, ütü yaparken görsünler ki, bizim de normal insan olduğumuzu anlasınlar’ diyorum. Bu iş ticarete dönüştü. İnsanlara ‘Bu marka ürünü yiyeceksin, buraya gezmeye gideceksin’ şeklinde dayatılıyor” açıklamasını yaptı.

Sosyal MedyaBade İşçil


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