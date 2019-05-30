Evli iş adamı oyuncu sevgiliye isyan etti

Oyuncu Bahar Akça, iki yıldır evli iş adamı Özcan Ercan ile ilişki yaşıyordu. Yasak aşk süresince Akça, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği konutta oturuyordu. Ercan, ilişki bitince genç oyuncunun evi boşaltmasını istedi. Ancak evden çıkmamakta ısrar eden Akça, Ercan'ın aldığı pahalı hediyeleri de iade etmedi.



'GERİ İSTİYORUM'



Bunun üzerine iş adamı, Akça'ya dava açtı. Asliye hukuk ve icra mahkemelerine başvuran Ercan, eski sevgilisinin halen oturduğu evini geri istedi. İki yıl boyunca gizli gizli devam eden yasak aşkın detayları da mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmış oldu.