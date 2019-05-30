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Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu. Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.

Magazin / 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:16
Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu

Reyting listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da Vartolu karakteriyle gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, yaz boyunca yeni projesiyle sevenleriyle olacak.

TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR

Çukur dizisinin Eylül ayı ile birlikte 3. sezonuyla ekrandaki yerini alması bekleniyor. Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.


Erkan Kolçak KöstendilTürkiye


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