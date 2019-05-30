Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu. Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.
Reyting listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da Vartolu karakteriyle gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, yaz boyunca yeni projesiyle sevenleriyle olacak.
TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR
Çukur dizisinin Eylül ayı ile birlikte 3. sezonuyla ekrandaki yerini alması bekleniyor. Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.