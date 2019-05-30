Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte yemek yedi

Eski manken Demet Şener, yakın zamanda evlenmeye hazırlandığı sevgilisi Cenk Küpeli, kızı İrem ve oğlu Ömer ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.



Yemek esnasında oldukça keyifli olan Demet Şener ve çocuklarının bu anları objektiflere yansıdı. Cenk Küpeli'nin Şener'in oğlu Ömer ile yakından ilgilenmesi ve sık sık şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.







'ÇEKMESENİZ OLMAZ MI?'



Çıkışta Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, gazetecilere 'Çekmeseniz olmaz mı?' diyerek sitem etti.







Denet Şener ise gazetecilerin, “Cenk Bey çocuklarla iyi anlaşıyor mu?” sorusuna 'Tabii ki, her şey gayet güzel' cevabını vererek araca binip mekanda ayrıldı.









