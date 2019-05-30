Adriana Lima hayatıyla ilgili kararı verdi

Cannes Film Festivali'nde yaptığı kıyafet seçimleriyle ‘Kırmızı halının en şık isimleri' listelerine giren Adriana Lima, önceki gün Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.



Şu sıralar kızlarıyla vakit geçiren model, “Bundan böyle yalnızca hayatımı pozitif yönde etkileyecek şeyler için vaktim var” cümlesini alıntıladı.



Lima, kızları için de “Benim dünyam” tanımlamasını yaptı.