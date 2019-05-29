Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.



AŞK POZU



Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yeni karesini sosyal medya hesabından, 'Bebek' notuyla paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.





