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Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

Melis Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da kalan Mustafa Sandal'ın, çapkınlık turuna çıktığı söyleniyor.

Magazin / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:29
Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 5 aylık sevgilisi Melis Sütşurup'la Cannes'da aşk tazeliyordu.

MELİS'İ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ

İddiaya göre, Fransa'da tatil yaptığı sevgilisini önden Türkiye'ye gönderen Mustafa Sandal, geçen akşam esmer bir kadınla samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı.

İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili, bir ara dudak dudağa geldi. Olay sosyal medyada yankılandı.


MELİS ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Aldatıldığını öğrenen Melis Sütşurup ise öfkeden deliye döndü. Sosyetik isim, ilk evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Mustafa Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Melis Sütşurup'un, şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında.

AntalyaMustafa SandalŞarkıcı


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