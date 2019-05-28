Cenk Eren emekli maaşını açıkladı

Son olarak Zonguldak'ta yıkılan bir çocuk parkını yeniden yaptırmak isterken dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabı Twitter'dan güzel bir haber duyurdu. Eren, takipçileriyle emekli olduğunu paylaştı.



ALACAĞI MAAŞI AÇIKLADI



Cenk Eren, 'Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık.' açıklamasında bulundu.





