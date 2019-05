Fatma Girik veliahtını açıkladı

Son zamanlarda ‘Düştü' haberleriyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, sağlık durumuyla bilgi vererek, “Tıpta ‘Hidrosefali' olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle ‘Shunt' ameliyatı geçirdim” dedi.



Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Girik, ölümden hiç korkmadığını söyleyerek, “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem” dedi.



“Geçirdiğim hastalık biraz da stresle ilgili. Şimdi iyiyim ama Memduh'u çok kafama takıyorum. Her gün mezarına gidiyorum” diyen Girik, eşine duyduğu özlemle ilgili şunları söyledi:



“Yıllar geçti hala ölümünü kabullenemedim. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile özlüyorum. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, ‘Memduh çok yorgunum, gitmeyelim' dediğimde ‘Giyin giyin insanlar güzel kadın görsün' derdi.”



Girik, “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullandı.



Kendisinin veliahtı olarak Tuba Büyüküstün'ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler” şeklinde konuştu.







Fatma Girik, yeni nesil oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:



“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum' havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”