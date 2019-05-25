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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bayram sonrası boşanıyor!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 4 ay önce dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı’nın boşanmak için karşılıklı dava açtıkları öğrenildi.

Magazin / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:24
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bayram sonrası boşanıyor!

Sabah gazetesinin haberine göre; müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift, bayram sonrasında boşanıyor.

Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi. Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 23 Aralık 2018'de evlenme teklifi yaptığı oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz ocak ayında yine aynı şehirde nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıymıştı.

Burcu Kıratlı nikah sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti:
"Masalsı ama çılgın... 'Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle' dediğinde... Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak."

Sosyal MedyaAmsterdamSinan AkçılHollandaBurcu Kıratlı


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