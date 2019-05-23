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Emrah Serbes'in cezası onandı

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Magazin / 23 Mayıs 2019 Perşembe 14:42
Emrah Serbes'in cezası onandı

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

'BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA' SUÇUNDAN CEZA ALDI

İzmir'de kendisinin kullandığı araçla önündeki otomobile çarparak kaza geçiren senarist Emrah Serbes, kaza sonucu arkadan çarptığı araçta bulunan Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden oldu. Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararı temyize taşıyan Serbes'e istinaftan kötü haber geldi. Senarist Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından onandı.


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