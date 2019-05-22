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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sağlık durumuyla ilgili hakkında çıkan yalan haberlere açıklık getirdi. Arkın sosyal medya hesabından, "Sağlık durumum gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Magazin / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:17
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi.' ifadeleri kullanıldı.



'BİZ DE ÇOK ŞAŞIRIYORUZ VE ÜZÜLÜYORUZ'

Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, 'Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil. Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz. Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı. Kimse bu yalanlara itibar etmesin.' dedi.

Sosyal MedyaInstagramCüneyt Arkın


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