Şebnem Ferah'tan muhteşem konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı. Konyaaltı Varyantında buluşan binlerce vatandaş fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, CHP İl Başkanı Ahmet Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, meclis üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Antalyalıların omuzlarında taşıdığı 400 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağı, muhteşem bir görüntüye sahne oldu. Atatürk özlemi ile yürüyen binlerce Antalyalı, attıkları sloganlarla Atatürk’ün devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız mesajı verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.



Şebnem Ferah konseri



Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şebnem Ferah konseri ile coştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günün anısına Şebnem Ferah’a Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti. Şebnem Ferah, her ülkeye nasip olmayan böyle güzel bir bayramın herkese kutlu olmasını dileyerek, “Her şey sizinle güzel. Onuncu Yıl’da 19 Mayıs’ın anlamı nasıl idrak edildiyse, nasıl marşlar yazıldıysa, 100. Yılda da Antalya’da bu coşkuyu içimizde hissetmenin tam zamanıdır” diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, coşkulu kalabalığa ‘Sevgili Mustafa Kemal’in askerleri’ diye seslendi. Başkan Böcek, “Bundan 100 yıl önce Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık meşalesini yaktı. Sizlerle birlikte inşallah Cumhuriyetimize, Atatürk’ümüze ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkacağız. Bu gece burada olan tüm Antalyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



