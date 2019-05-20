Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftine saldırgan şoku!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin Nişantaşı Mim Kemal Öke Caddesi'nde bulunan Room & Romours isimliı kafesine geçen hafta saldırı yaşandı.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde kafeye gelen biri sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı.



Saldırgan, 'Başak nerede, onu bulun bana. Başak buraya gelecek, o gelene kadar gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim' diye haykırdı.



Bir anda kapılara vurmaya başlayan saldırgan kafe personelini korkuttu. Ekip kendilerini içeriye kilitleyerek önlem aldı. Korku içinde kafe çalışanları polisi arayarak yardım istedi.



Personele hakaret ve tehditler savurduğu iddia edilen 28 yaşındaki Sinan A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şahıs Başak Dizer'in arkadaşıyla sevgili olduklarını ve terk edildiği için onunla konuşmaya geldiğini söyledi.



Tatlıtuğ çifti de savcılığa giderek Sinan A.'dan şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.