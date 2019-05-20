Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftine saldırgan şoku!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in Nişantaşı'nda işlettiği kafeyi basarak tehditler savuran Sinan A. polis tarafından gözaltına alındı. Tatlıtuğ çiftinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Magazin / 20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:47
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftine saldırgan şoku!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin Nişantaşı Mim Kemal Öke Caddesi'nde bulunan Room & Romours isimliı kafesine geçen hafta saldırı yaşandı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde kafeye gelen biri sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı.

Saldırgan, 'Başak nerede, onu bulun bana. Başak buraya gelecek, o gelene kadar gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim' diye haykırdı.

Bir anda kapılara vurmaya başlayan saldırgan kafe personelini korkuttu. Ekip kendilerini içeriye kilitleyerek önlem aldı. Korku içinde kafe çalışanları polisi arayarak yardım istedi.

Personele hakaret ve tehditler savurduğu iddia edilen 28 yaşındaki Sinan A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şahıs Başak Dizer'in arkadaşıyla sevgili olduklarını ve terk edildiği için onunla konuşmaya geldiğini söyledi.

Tatlıtuğ çifti de savcılığa giderek Sinan A.'dan şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

PolisMim Kemal ÖkeKıvanç TatlıtuğBaşak DizerSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar