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Yusuf Güney'den Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen ünlülere sert eleştiri: Duruşunuz olsun

Şarkıcı Yusuf Güney 'Her şey güzel olacak' diyen sanatçıları eleştirdi. Sanat dünyasının ikiyüzlülüğünden dert yanan Güney, “Dün Külliye'de Cumhurbaşkanı ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be” dedi..

Magazin / 17 Mayıs 2019 Cuma 10:58
Yusuf Güney'den Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen ünlülere sert eleştiri: Duruşunuz olsun

Yusuf Güney, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların ikiyüzlülüğünden dert yandı.

'İnsanlar parti sempatizanlığı ile devletçiliği ayırt edemiyor. Vatanını, milletini seven bir insanım. Ben vatanımla ilgili açıklama yapınca 'Bırak siyaseti, yalakalığı' diyorlar ama kendileri çıkıp kampanya düzenliyorlar.' diyen Güney sanatçıları duruşu olmamakla suçladı.



'BU ADAMLARA ÇIT YOK!'
Güney, 'Bana gelince her türlü küfrü edecekler ama bu arkadaşlar yapınca çıt yok. Bunlar, işine göre hareket eden adamlar. Dün Külliye'de Cumhurbaşkanı ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be!' dedi.

Yusuf Güney, seçim iptal edildi diye ortalığı birbirine katmak isteyenlere seslendi: 'Belçika'da seçimler iptal edildi, Fransa'da da aynısı oldu. En çok seçim bizde yapılıyor, bu demokrasinin göstergesidir.'

CumhurbaşkanıFransaYusuf GüneyEkrem İmamoğluRecep Tayyip Erdoğan


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