Oyuncu Isaac Kappy intihar etti!

'Thor', 'Klown Kamp Massacre', 'Fanboys', 'Not Forgotten' ve 'Terminator: Salvation' gibi filmlerde rol alan Isaac Kappy, "Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını" söylediği Instagram paylaşımından sonra intihar etti. Arizona'da bir nehre atlayan 42 yaşında Hollywood yıldızı, hayata gözlerini yumdu.



Instagram hesabından bir veda mektubu paylaşan Kappy, şu ifadeleri kullandı:



"İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim. Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım. O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim. Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok."





