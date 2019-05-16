Magazin dünyasının konuştuğu kare!

Söylemezsem Olmaz programının ihbar hattına gelen bilgiye göre, iş adamı Serdar Bilgili ve şarkıcı Deniz Seki bir mekanda baş başa görüntülendi.



KENDİ MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİ



Arnajör Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'yla anılan ünlü is adamı Serdar Bilgili, şarkıcı Deniz Seki ile Ortaköy'deki mekanında görüntülendi.









'YENİ BİR AŞK MI BAŞLIYOR?'



Bugüne kadar birlikte görüntülenmeyen çift kafaları karıştırdılar.Fotoğraf akıllara hemen 'Yeni bir aşk mı başlıyor?' sorusunu getirdi.







