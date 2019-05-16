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Magazin dünyasının konuştuğu kare!

Şarkıcı Deniz Seki, iş adamı Serdar Bilgili ile görüntülendi.

Magazin / 16 Mayıs 2019 Perşembe 17:05
Magazin dünyasının konuştuğu kare!
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Söylemezsem Olmaz programının ihbar hattına gelen bilgiye göre, iş adamı Serdar Bilgili ve şarkıcı Deniz Seki bir mekanda baş başa görüntülendi.

KENDİ MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Arnajör Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'yla anılan ünlü is adamı Serdar Bilgili, şarkıcı Deniz Seki ile Ortaköy'deki mekanında görüntülendi.




'YENİ BİR AŞK MI BAŞLIYOR?'

Bugüne kadar birlikte görüntülenmeyen çift kafaları karıştırdılar.Fotoğraf akıllara hemen 'Yeni bir aşk mı başlıyor?' sorusunu getirdi.



Ozan DoğuluSöylemezsem OlmazSerdar BilgiliDeniz SekiŞarkıcı


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