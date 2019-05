Efe Güray'ın annesinden Beren Saat'e destek

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu.



Kenan Doğulu eşi ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle ilgili geçtiğimiz hafta ilk kez konuşarak, 'Beren zaten sette ve çok yoğun yaptığınız her haber ister istemez insanı üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İşimizde gücümüzdeyiz sorunumuz yok keyfimiz yerinde.' diyerek yalanlamıştı.



Beren Saat'in eşinin açıklamasından dakikalar sonra eski sevgilisi Efe Güray ile yer aldıkları kareyi kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekmişti.







Efe Güray'ın annesi Nil Ayata'dan Beren Saat'e destek geldi. Nil Ayata, Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafın altına, 'Seni çok seviyorum güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel anneler günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde...' notunu düştü.