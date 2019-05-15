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Dilan Çiçek Deniz'in milyonluk mücevheri

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz açılış törenine katıldığı Cannes'da 800 bin Euro'luk mücevherleriyle ilgi odağı oldu. Oyuncu, giydiği açık mavi elbisesiyle de göz kamaştırdı.

Magazin / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:22
Dilan Çiçek Deniz'in milyonluk mücevheri

Geçen yıl lüks mücevher markası Messika Jewellery'nin davetiyle Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, bu sene markanın sahibi ve tasarımcısı Valerie Messika'nın davetlisi olarak festivalin açılış törenine katıldı.

Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile dün akşamı gerçekleşen kırmızı halı geçişinde göz kamaştıran Dilan Çiçek Deniz, Messika'nın özel tasarımı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine topladı. Toplamda 80 karatı bulan, her biri özenle seçilmiş 250 adet damla pırlantadan yapılmış 800 bin euro değerindeki kolye, küpe ve bileklikten oluşan takıları oyuncunun yanından ayrılmayan bodyguard ekibi korudu.



AÇILIŞ FİLMİNİ İZLEDİ

Alejandro Gonzalez Innarritu'nun jüri başkanlığını üstlendiği festivalin açılışı Jim Jarmusch'ın yazdığı ve yönettiği 'The Dead Don't Die' filmi ile yapıldı. BillMurray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, ve Selena Gomez gibi starların yer aldığı filmi Dilan Çiçek Deniz'de ünlü isimlerle birlikte izledi.

Dilan Çiçek Deniz 'Bu sene Cannes'a ikinci gelişim ve değerli bir tecrübe oldu benim için. Birçok önemli kişi ile tanışma ve oyunculuk adına iletişim kurma fırsatı yakaladım' dedi.


Danny GloverKırmızı HalıJim JarmuschSteve BuscemiCannes Film Festivali


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