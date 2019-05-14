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Alişan'dan Erdoğan paylaşımı

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini gösterdi.

Magazin / 14 Mayıs 2019 Salı 12:13
Alişan'dan Erdoğan paylaşımı

Ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'Her şey güzel olacak' sloganına Alişan'dan karşı atak geldi. Alişan, yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

Ünlü sanatçı Başkan Erdoğan'ın nostaljik tramvayla hareket esnasındayken bir vatandaşın 'Her şey güzel olacak' sözüne cevaben 'Daha güzel olacak' cevabını verme anlarını paylaştı.


AlişanCumhurbaşkanıEkrem İmamoğluRecep Tayyip Erdoğan


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