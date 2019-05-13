Tarkan, ilk kez kızı Liya’nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı



Tarkan Tevetoğlu, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu yazdı:

“Canım annem… Ne cefalarla, zorluklarla ve fedakarlıklarla büyüttün yavrularını. Hakkın ödenmez. Daha nice sağlıklı ve huzurlu Anneler Günü'ne hep birlikte inşallah… Seni çok seviyorum. Ayrıca bütün annelerin de Anneler Günü'nü tüm kalbimle kutlarım.'



Tarkan, hemen sonrasında eşi Pınar ve kızı Liya'nın fotoğraflarının olduğu bir kare paylaştı ve “Seni unuttuğumu sanma Pınar'ım… İlk Anneler Günü'n kutlu olsun canım benim. Ben ve Liya seni çok seviyoruz” mesajını yazdı.



Böylece Megastar, kızı Liya'nın fotoğrafını da ilk kez sevenleriyle paylaşmış oldu.









