Murat Boz'dan Aslı Enver'e: 'Sensiz cennet bile sürgün sayılır'

Murat Boz, önceki akşam Aslı Enver'in doğum günü partisinde aşka geldi. Kasım 2018'de Enver'le aşkına üçüncü şansı veren şarkıcı, güzel oyuncunun 35'inci yaş gününde sürpriz parti düzenledi. Boz, gecede şarkılarıyla Enver'e bir kez daha ilan-ı aşk etti.



Gecede sahneye çıkan popçu, bu yıl nikah masasına oturmayı planladığı Enver için 'Sevdiğime söylüyorum' diyerek 'Sensiz Cennet Bile Sürgün Sayılır' şarkısını seslendirdi.



Yakışıklı popçunun doğum günü sürpriziyle havalara uçan Aslı Enver, Boz'un söylediği şarkıyla da mest oldu.