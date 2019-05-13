Gökhan Türkmen Samsun'da sahneye çıkacak

Gökhan Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılında, 19 Mayıs Pazar Günü 'Fasl-ı Şahane Konserleri' kapsamında Samsun'da sahne alacak. Atakum Yeşilyurt AVM'de açık havada gerçekleşecek konserde Türkmen, kült parçalarının yanı sıra yeni mini albümü Virgül'den “İhtimaller Perisi”, “Ben Unuturum” ve “Masal Olsa” parçalarını da seslendirecek.



Binlerce müzikseverin katılım sağlayacağı konserde, 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar.