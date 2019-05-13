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Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı!

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz ay taburcu olan usta oyuncu Eşref Kolçak’ın evinde fenalaştığını ve ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Magazin / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:44
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı!

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellaı' olarak anılan Onur Akay, 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın evinde fenalaştığını ve komşusu tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Onur Akay'ın kendi internet sitesinde yayınladığı yazı şöyle:"Bu sabah aldığım haber beni derinden üzdü... İşte yaşlılık ve yalnızlık...Sanat camiasından hepimizin hem ilgilenmesi, hem de 'ileride ne olacağım' diyerek örnek alması gereken bir tablo ile karşılaştım...Değerli oyuncumuz Eşref Kolçak’tan geçtiğimiz nisan ayında iyi haberler gelmiş ve taburcu olduğunu duyurmuştum. Hatta Eşref Bey, taburcu olduktan sonra Hülya Koçyiğit’in programının çekimlerine bile katılmıştı. Daha sonra evinde kalmaya başlayan usta oyuncu, evde uzun süre su içmemiş ve böbrekleri iflasa gitmek üzereyken evinde fenalaşmış. Bunun üzerine komşusu ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırmış.
Bazı akrabaları kendisi ile ilgileniyormuş ama şehir dışında olduklarından haftada iki gün gelebiliyorlarmış. Çok zaman refakatçi olmadan hastanede yalnız kalan Eşref Kolçak’a, oyuncu Semra Sima gönüllü olarak bakmak istediğini bana iletti.Usta oyuncumuzun telefonu bile komşusunda duruyor.
Kendisine acil şifalar diliyorum."

Devlet HastanesiHastalıkEşref KolçakOnur Akay


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