'Anneler Günü'nde büyük acı... Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Dinemiş Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÜZEL ÇERKEZ KIZI



Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına ' Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir ramazan günü,bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti...Güzel gözlerin,kitapların bana miras;torunun ise emanet güzel Çerkez kızı...' notunu düştü.





