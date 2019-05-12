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'Anneler Günü'nde büyük acı... Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün hayatını kaybetti.

Magazin / 12 Mayıs 2019 Pazar 14:49
'Anneler Günü'nde büyük acı... Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Dinemiş Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜZEL ÇERKEZ KIZI

Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına ' Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir ramazan günü,bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti...Güzel gözlerin,kitapların bana miras;torunun ise emanet güzel Çerkez kızı...' notunu düştü.


Sosyal MedyaAnneler GünüDeniz AkkayaCenazeKaracaahmet


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