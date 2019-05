Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

Eski manken Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatarak uzaklaştırma kararı aldırdığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a mahkemeden iyi haber geldi. İbrahim Kutluay'ın nafaka borcunu ödediğine dair yaptığı itirazı, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi kısmen durdurdu. Demet Şener'in ödemediğini iddia ederek başlattığı 32 bin 500 TL'lik icra takibinden 20 bin TL'lik kısmının durdurulmasına karar veren mahkeme geri kalan tutar ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.



ÇOCUKLARA 32 BİN 500 TL AYLIK NAFAKA



İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya gelmişti. Boşanmaları kesinleşen İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 milyon TL, iki çocuğuna da aylık 16 bin 250'şer TL nafaka ödeyecekti.



DEMET ŞENER İCRAYA VERDİ



İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası 32 bin 500 TL'nin ödenmediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlatmış, aile mahkemesinden de uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını belirterek Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak başlattığı icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.



KUTLUAY'DAN İCRA TAKİBİNİ DURDURUN İTİRAZI



İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran İbrahim Kutluay, Demet Şener'in başlattığı icra takibinin durdurulmasını istemiş, ödediği tutarların banka dekontlarını basınla paylaşmıştı. Kutluay dilekçesinde Kutluay, yargılama sürecinde ve boşanma kararı kesinleştikten sonra üzerine düşen nafaka ödemelerini düzenli ödediğini söylediği dilekçesinde, nafakaları ödemesine rağmen eski eşi Demet Şener'in haksız ve kötü niyetli icra takibi başlattığını belirtmişti. İbrahim Kutluay 1 Nisan'da çocukların okul aidatını ödediğini, kalan tutarı da Demet Şener'in hesabına 18 Nisan'da gönderdiğini söylemişti.



MAHKEME TAKİBİ DURDURDU



İcra takibini durdurulması talebini değerlendiren mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu. İcra takibinin 20 bin TL'lik bölümünün durdurulmasına karar veren mahkeme eski milli basketbolcunun ödediğini iddia ettiği geri kalan tutarın belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi Kutluay'ın ödediğini belirttiği okul taksitlerini ve kalan tutarı hesapladıktan sonra mahkeme tekrar karar verecek.