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Hadise'ye şok!

Bir dondurma firmasından reklam filmi teklifi alan ünlü şarkıcı Hadise, 2 milyon TL isteyince karşı taraf anlaşmaktan vazgeçti.

Magazin / 10 Mayıs 2019 Cuma 17:03
Hadise'ye şok!

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra rol aldığı reklam filmleriyle de servetine servet ekleyen Hadise'nin son iş görüşmesinde istediği olmadı. Bir dondurma firmasının reklam teklifi alan Hadise, şirketin düşündüğü fiyatı daha fazlasını isteği için anlaşma sağlanamadı.

FİRMA KABUL ETMEDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Firmanın yeni yüzü olması istenen Hadise, karşı taraftan ücret olarak 2 milyon TL istedi. Ancak firma, bu ücretin fazla olduğunu savunarak popçuyla olan görüşmelerini bitirdi.

2 MİLYON TL KAZANMIŞTI
Hadise, daha önce reklam yüzü olduğu içecek, mobilya ve giyim markalarından da 2 milyon TL'ye yakın para kazanmıştı.


Mobilya


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