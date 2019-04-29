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Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Magazin / 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:48
Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Şarkıcı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DİLBER AY KİMDİR?

Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş' tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.



İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 60 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Bir dönem Flash TV'de Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yapmıştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı 'Beynelmilel' sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde 'En iyi yardımcı kadın oyuncu' ödülüne değer görüldü. Ay, 'Hayat Sana Güzel' ve 'Yol Arkadaşım 2' sinema filimlerinde de rol aldı.


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