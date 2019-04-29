Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!

Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Magazin / 29 Nisan 2019 Pazartesi 12:42
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil aylar sonra sosyal medyadan görüntüsünü paylaştı.

Bilal Özcan'ın haberine göre, Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sevenleriyle kısa da olsa görüşmüş oldu. Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirdi

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.


Mehmet Ali ErbilCanlı YayınSempatik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar