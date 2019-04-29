Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medyada yaptığı tuhaf paylaşımlarıyla ünlenen ve kazançlarının vergisini ödemediği iddiasıyla sık sık gündem olan Kerimcan Durmaz, bu kez Instagram hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile bir skandala imza attı. Durmaz, videodaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti fakat, takipçileri gerçeği ortaya çıkardı.







Sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla kısa sürede tanınan ve DJ'liğe geçiş yapan sosyal medya figürü Kerimcan Durmaz, dün akşam saatlerinde uçakta çektiği müstehcen bir videosunu sosyal medya sayfasından ‘Bana bakın ama' notuyla paylaştı. Videoya gelen tepkiler üzerine saniyeler içerisinde videoyu sosyal medya sayfasından silen Kerimcan Durmaz'a takipçileri büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Durmaz, videonun kendisine ait olmadığını söylese de Durmaz'ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi. Uçağa binmeden önce havaalanından bir fotoğrafını paylaşan Durmaz'ın skandal videoda görünen kıyafet ve aksesuarlarının aynı olması Kerimcan Durmaz'ın “O videodaki ben değilim” iddialarını adeta yalanlayacak cinsten.







KERİMCAN DURMAZ TAKİPÇİSİNE AHLAKSIZ YANIT VERDİ



Kerimcan Durmaz'ın yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmayan takipçisi Durmaz'a “Yemezler” yazarak karşılık verdi. Durmaz ise kendi üslubuyla “Yedireyim istersen gel” ifadelerini kullanarak terbiyesiz ve ahlak dışı bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medyada bir çok vatandaş Kerimcan Durmaz'ın ahlak dışı paylaşımını savcılığa şikayet edeceğini belirtti.





