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Serenay Sarıkaya'dan annesine ev

Annesine büyük jest yapan Serenay Sarıkaya, vefalı evlat çıktı.

Magazin / 08 Mart 2019 Cuma 11:18
Serenay Sarıkaya'dan annesine ev

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kazandığı parayla annesi Ümran Seyhan’a Bayramoğlu’ndan ev aldı.

PARAYI EVE YATIRIYOR
Sarıkaya, annesinin rahat edebileceği bahçeli villa için 650 bin TL’yi gözden çıkardı. Ümran Hanım’a sürpriz yapan güzel oyuncu, bu davranışıyla annesinin gönlünü bir kez daha fethetti.

BOĞAZ MANZARALI EV EKSİK
Kazanımlarını gayrimenkule yatırmaya devam eden Sarıkaya’nın, ayrıca Ulus’ta Boğaz manzaralı bir daire arayışı içinde olduğu da öğrenildi.

Serenay Sarıkaya


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