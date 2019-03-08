Beyaz Gazete Ana Sayfa

Model Elly Mayday kansere yenik düştü

Kanadalı manken Elly Mayday, pençesine düştüğü hastalık sebebiyle 30 yaşında hayatını kaybetti.

Magazin / 08 Mart 2019 Cuma 16:57
Model Elly Mayday kansere yenik düştü

Elly Mayday, 2013 yılında amansız hastalığa yakalandı. Doktorlar, genç modele yumurtalık kanseri teşhisi koydu. Tedavisi olumlu giden Elly Mayday'in hastalığı 2017'de nüksetti ve yeniden tedaviye başladı.

Büyük beden modeli olarak çalışan Kanadalı güzel, dün kansere yenik düştü. Ailesi kızlarının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Facebook'ta 500 bin, Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan ünlü model, vücudundaki kesikleri, yaraları ve ameliyat izlerini sergilemekten çekinmiyordu.

Sosyal MedyaInstagramYumurtalık KanseriAmeliyat


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar