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Beren Saat'ten boşanma sorusuna kafaları karıştıran cevap: Bana zaman verin

Beren Saat, Kenan Doğulu’yla boşanma iddialarına verdiği, “Bana biraz zaman verin, düşüneyim” cevabıyla ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Magazin / 08 Mart 2019 Cuma 10:55
Beren Saat'ten boşanma sorusuna kafaları karıştıran cevap: Bana zaman verin

Beş yıllık eşi Kenan Doğulu'yla boşanacakları konuşulan Beren Saat, önceki gün Kuruçeşme'de mutfak alışverişi yaptı. Bir süre Aşşk kafede zaman geçiren oyuncu, çıkışta boşanacaklarına dair iddialarla ilgili soruları, “Konuşmak istemiyorum” diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Sosyal medya hesabından, düğün fotoğraflarını sildiği hatırlatılan oyuncu, “Bana biraz zaman verin, düşüneyim” sözleriyle kafaları karıştırdı. Keyifsiz olduğu gözlerden kaçmayan Saat, “Peki boşanma sürecini mi düşüneceksiniz?” sorusuna ise, “Lütfen, ne olur” diyerek, mekandan uzaklaştı.

Kenan DoğuluBeren Saat


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