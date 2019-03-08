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Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Bircan Bali, Sıla'nın Ahmet Kural'a şiddet uyguladığını söyledi.

Magazin / 08 Mart 2019 Cuma 10:08
Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme
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Ahmet Kural - Sıla davasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Sıla hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

'TOKAT ATIP GİTMİŞ'

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali'ye gelen özel bilgiliye göre, Sıla olaydan 2 gün önce Ahmet Kural'ı darp etti.

Bali, Sıla'nın Kural'a tokat attığını söylerken 'Olaydan iki gün önce Ahmet Kural ve Sıla oteldeymiş. Bir tartışma yaşanmış. Ahmet Kural, Sıla'dan tokat yemiş iki kere. Tokat atmış otelden gitmiş.' dedi.


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