Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Ahmet Kural - Sıla davasında sıcak bir gelişme yaşandı.



Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Sıla hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.



'TOKAT ATIP GİTMİŞ'



Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali'ye gelen özel bilgiliye göre, Sıla olaydan 2 gün önce Ahmet Kural'ı darp etti.



Bali, Sıla'nın Kural'a tokat attığını söylerken 'Olaydan iki gün önce Ahmet Kural ve Sıla oteldeymiş. Bir tartışma yaşanmış. Ahmet Kural, Sıla'dan tokat yemiş iki kere. Tokat atmış otelden gitmiş.' dedi.