Ünlü arabeskçi Fikret Sebas vefat etti

Çok sayıda arabesk şarkıda imzası olan söz yazarı, besteci ve arabesk şarkıcısı Fikret Sebas’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi, sanat camiasından verdiği ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle ‘Felaket Tellalı’ olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.



Akay, “Merhum Azer Bülbül’ün yorumladığı ‘Zoruna mı Gitti’ isimli şarkı başta olmak üzere, çok sayıda dillerden düşmeyen şarkının söz yazarı ve bestecisi olan ünlü arabesk şarkıcısı Fikret Sebas’ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” açıklamasını yaptı.



Fikret Sebas’ın söz ve müziği kendisine ait şarkılar, ünlü sanatçılar tarafından yorumladı. Yaptığı albüm, sahne ve televizyon programları ile sevenlerine ulaşan Sebas’ın, ‘Zoruna mı Gitti’ isimli şarkısı arabesk müziğin en sevilenleri arasında yer aldı.