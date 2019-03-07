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Cem Yılmaz'dan muhtar adayına şok cevap...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından kendisi için destek isteyen muhtar adayına öyle bir cevap verdi ki...

Magazin / 07 Mart 2019 Perşembe 15:42
Cem Yılmaz'dan muhtar adayına şok cevap...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz destek videosu isteyen muhtar adayına kendi üslubunca cevap verdi...

Yılmaz, muhtar adayının 'Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi güzel bi reklamım olsa çok mutlu olurdum herşey para değil şu yalan dünyada' sözlerine 'Sevgili Recep bey,muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum...diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstce fikrimi söyleyeyim :))) sonuçta Türkiye kazanacak ! Sevgiler sözleriyle karşılık verdi.

KomedyenCem YılmazTürkiye


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