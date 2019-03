Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başladı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.



Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi. Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncuyla ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.



'ANLAŞAMADIĞIMIZ İÇİN AYRILDIM'



Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi: 'Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Daha sonra Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. Belli bir süre geçtikten sonra yeğenim ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi..'



SILA KAVGA GÜNÜ AŞKINI İTİRAF ETMİŞ



Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncu ile ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.









'AİLEME VE İNANÇLARIMA SAYGISI YOKTU'



Ahmet Kural, savunmasında şunları söyledi: 'Bir hafta içinde kendisi Okan isimli denilen biriyle beraber olduğuna dair duyumlar oldu. Bu benim ağırıma gitti. Kendim mahremiyete biraz önem veriyorum. Olay basında da yer aldı.



'SILA, DÖN DİYE MESAJ ATTI'



Sonrasında 6 Mayıs'ta kendisi bana dön diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs'ta teyzesi mesaj attı. Sıla'nın Okan ile bir alakası yokmuş dedi. Ben ise ayrılma nedenimiz bu değil diyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu.







'SENİN CANINI YAKMAK İÇİN YAPTIM'



Ağustos'ta bana sana şarkı yaptım dedi. Bu beni etkiledi. Ama aklında o adam vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü Annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçti. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet senin canını yakmak için yaptım dedi. Kendisinden Evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Defol git dedim. Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Kendisi bana 'Yapma Ahmet konuşalım' dedi.



'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL'



İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana seni bitireceğim Ahmet Kural dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.'



'GİT BURADAN SENİ GEBERTİRİM'



Olay günü Kural'ın ailesiyle beraber güzel vakit geçirdiklerini belirten Gençoğlu ise şunları söyledi: 'Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığım soru geldi. Okan Can Yantır'a dair soru. Alkolün etkisiyle olmalı. Sonra bana 'git evden defol' vs. dedi. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Kötü bir kabus gibiydi. 'Git burdan seni gebertirim' dedi.



'KAFAMA VE BÖBREKLERİMİ TEKMELEDİ'



Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. 'o… sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Peşimden gelmedi. Şikayetçiyim'







İDDİANAME



İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, 'Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi' şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.