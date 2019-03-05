Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a evlilik cevabı

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'ın 'Kaya ile evlenmem bir tektaşa bakar' sözlerine cevap geldi. Çilingiroğlu,'Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey' açıklamasını yaptı.



Programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'la ilgili şunları konuştu;



TEKTAŞ TAKMADIM



'İlişkimiz boyunca Hülya'ya tektaş takmadım. En sevdiği ve tek taktığı mücevher tektaştır. Biz tanıştığımızda onun tektaşı vardı, ben de almadım o yüzden.



'HÜLYA İLE EVLENMEM İMKANSIZ GİBİ BİR ŞEY'



Benim için söylediklerini izlememiştim, sosyal medyadan gördüm. Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey. Senede 3 gün Ayvalık'a gidiyorum. 1. gün neredeyse ayaklarımı yıkayacak, 2. gün normale dönüyor, 3. gün 'acaba beni ne zaman kovacak' diyorum.









'AYNI ORTAMDA YAŞAMAMIZ ZOR'



Aynı ortamda yaşamamız zor. Geç kahvaltı yapıyor, ben erken. O plaja gidiyor, ben sevmem. Akşam yemeğini yiyor 8-9 gibi odasına gidiyor.



'HÜLYA İNSANLARI DİNLEMİYOR'



Hülya dinlemediği için anlamıyor. İnsanlarda genel olarak böyle bir sorun var. Dinlemeyi sevmiyorlar. Dinlemek bana babamdan mirastır.









'ARTIK DAHA SABIRLIYIM'



Artık daha sabırlıyım, sakinim, toleransım yüksek. Çok şaşırmıyorum. O kadar çok şey yaptım ki, pişman olmaya kalksam mutsuz olurum. Hülya'nın benimle flörtleşmesi sevgilim Seda'yı rahatsız etmiyor. Biz onu konuştuk. O çok kompleksiz bir kadın.



'BENİM İÇİN EVLİLİK YOK ARTIK'



Benim için evlilik yok artık. Onun da öyle bir gayesi yok. O köpekleriyle evli. 5 tane köpeği var. Doğduğundan beri köpekle yaşıyor. Ben 5 köpekle zor yaşarım. Aynı evde oturabilirim ama evlilik çok gereksiz.











'HÜLYA'NIN BİR İLİŞKİ YAŞAMAK İSTEDİĞİNİ SANMIYORUM'



Hülya'nın bir ilişki yaşamaya ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum. Çünkü ailesine, kızına çok düşkün, hayatını seviyor. Oraya bir adam koymak isteyeceğini sanmam.