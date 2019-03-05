Fatma Girik'ten haber var

Akay, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Yeşilçam’ın efsane ismi Fatma Girik’in, taburcu olduğunu duyurdu.



"SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"



Usta sanatçının şu an evinde olduğunu yazan Onur Akay, “Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.



Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan Girik, daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.



Tıpta, hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle, shunt ameliyatı geçiren değerli sanatçımız uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.



Fatma Hanım sağlığına kavuşarak taburcu edildi, şu an evinde ve sağlık durumu çok iyi” ifadelerini kullandı.

