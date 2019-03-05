Beren Saat son noktayı koydu! Kenan Doğulu...

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, son yıllarda bebek sahibi olmakla ilgili haberlerle gündeme geldiği kadar evliliklerindeki kriz iddialarıyla da konuşuluyor. İkili hakkında son dönemde çıkan dedikodular günden güne artıyorken, Beren Saat son noktayı koydu...



Beren Saat'ten sürpriz hamle geldi.



Ünlü oyuncunun eşinin son paylaşımın altına kalp emojileri koyarak, 'Problem yok' mesajı verdi.







Ünlü oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu 2014 yılında Los Angeles'da dünya evine girmişti.



