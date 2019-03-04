Demet Şener ile İbrahim Kutluay resmen boşandı

Cağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkan İbrahim Kutluay, basın mensuplarının “Boşandınız mı?” sorusuna, “Evet boşandık” yanıtını verdi. Demet Şener ise açıklama yapmak istemedi.



Demet Şener'in 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek Ekim 2016'da açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener, tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Eski manken, geçtiğimiz hafta yeniden mahkemeye başvurarak, İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açmıştı.