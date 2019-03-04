Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesini sildi!

Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej'in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena'ya kurulan dev altıgen sahnede performans sergiledi.



“360 derecede konser olması benim de ilk defa yaşadığım, seyircinin de ilk defa yaşadığı bir tecrübe. Herkesin iç içe göz göze bütünlük halinde olması heyecan verici” diyerek konsere başlayan Doğulu 3 saate yakın sahnede kalarak toplam 26 şarkı seslendirdi.



Konseri izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Aybüke Pusat, Hazal Filiz Küçükköse, Hande Subaşı gibi ünlü isimler vardı. Gecede Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yer almaması ise dikkat çekti.



Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Doğulu'yu eşinin izlemeye gelmemesi bu iddiaları yeniden gündeme getirdi.



AYRILIK VAR MI BİLMİYORUM



Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, konseri izleyenler arasındaydı. Doğulu ile Beren Saat'in ayrılık söylentileri sorulan Serpil Doğulu, “Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz” diye yanıt verdi.



BEREN KENAN'IN AİLESİNİ SİLDİ!



Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı. Kenan Doğulu ayrılık iddialarını 'öyle bir şey yok, boşanmıyoruz' açıklamasıyla yalanlarken Beren Saat bugün sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ve ailesine ait fotoğrafları sildi. Düğün fotoğraflarını da kaldıran Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ait sadece bu fotoğrafı sayfasında tutuyor.







