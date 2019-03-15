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Hatice'ye şok dava!

Hatice Çarpar hakkında Gelin Damat Dergisi ve Gelin Damat Fashion Day organizatörü Ferhat Muğurtay'dan basın açıklaması geldi.

Magazin / 15 Mart 2019 Cuma 17:40
Hatice'ye şok dava!

Ferhat Muğurtay'ın basın açıklaması aşağıdaki gibidir:

'Şirketimize ait Gelin Damat Dergisi tarafından 4. kez düzenlediğimiz Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı etkinliğimizde, Hatice Çarpar'ın bilgimiz dışında yapmış olduğu davranış, organizasyonumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Çırağan Sarayı gibi çok özel bir mekanda gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Prim, Simge Tertemiz ve Betül Şahin gibi birçok tanınmış isim 51 modacının tasarımlarını podyumda sergilediği bu büyük organizasyon Hatice Çarpar'ın hareketi ile anılmıştır.

Hatice Çarpar'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında' bu hareketi provalarda yapacağımı zaten söyledim oradaki herkes biliyordu yaptım' sözleri tamamen gerçek dışı olup, etkinliğimize verdiği zarardan ve bilgimiz dahilinde yapılmış gibi göstermesinden dolayı şirket avukatlarımız hukuki süreci bugün başlatacaktır.

Not: Hukuki süreçte maddi beklentimiz bulunmamaktadır.'

İpek TanrıyarŞebnem SchaeferBasın AçıklamasıÇırağan SarayıTuğba Altıntop


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