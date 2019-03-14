12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İzmir'den Çeşme'ye seyir halindeyken sürücü Muammer Renda'nın direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika, hastanede ameliyata alınırken, ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Çika, yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile 1999 yılında evlenen ve bu evlilikten Ali isminde oğlu bulunan yapımcı Zafer Çika'nın naaşı, öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı Mezarlığı'nda defnedilecek. Çika'nın cenaze namazını okuyan imam, İzmirli Zafer Çika için 'Adam gibi adamdı' ifadelerini kullandı.



Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı



Çika'nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.