Adriana Lima ile Metin Hara aşkında yeni gelişme

İddiaya göre; Adirana Lima yakınlarına “Metin beni ve çevremi kullandı” diye dert yandı.



Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre eski sevgililer 10 gün önce buluşup ilişkilerini yeniden gözden geçirmiş. Adriana bir saatlik görüşmede Metin Hara'ya 2 şart öne sürmüş:



“Türkiye'yi bırak, Amerika'ya yerleş. Ve evlenelim.” Metin Hara evliliğe sıcak baktığını, ancak ülkesini bırakamayacağını söylemiş.



Adriana Lima ise ilişkinin uzak mesafeler yüzünden yürümeyeceğini düşünüyormuş.

