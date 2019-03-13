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Zafer Çika'nın cenaze programı belli oldu

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Magazin / 13 Mart 2019 Çarşamba 10:01
Zafer Çika'nın cenaze programı belli oldu

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu araç, İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası durumu ağır olan Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EMNİYET KEMERİ OLMADIĞI İÇİN ÖN CAMDAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

CENAZESİ YARIN

Oyuncular Sendikası, Zafer Çika'nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de defnedileceğini açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Demet Akbağ'ın sevgili eşi Zafer Çika'yı dün akşam geçirdiği elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Zafer Çika'nın cenazesi 14 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de defnedilecektir.


Demet AkbağAlsancak


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