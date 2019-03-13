Ünlü oyuncu 'İş insanı sandığı itfaiye erinden hamile kaldı' haberine açıklama

İş insanı Veysel Yıldırım tarafından hamileyken terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, yaşadıklarını tüm detayıyla anlattı.



BEKAR KİMLİĞİ KULLANIYORDU



Berrak Onay, Veysel Yıldırım tarafından kandırıldığını söyleyerek, 'Bana kendini bekar olarak tanıttı. Meğer evliymiş. O zamanlar gençti tabii aşıktı bana. Bu nedenle evli olduğunu gizlemiş benden. Bekar kimliği kullanıyordu. Ne eve gidiyordu ne de alyans takıyordu. Hiç şüphelenmedim' dedi.



İTFAİYE ERİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM



Kendisini iş insanı olarak tanıttığı iddia edilen Veysel Yıldırım hakkında, 'Veysel'in zaten şirketi vardı. Durumu da çok iyiydi ama maalesef işinde bir kriz çıktı. Bu nedenle itfaiyede çalıştı. Arabası falan da hala icralık. Birini dolandırmamış hırsızlık yapmamış itfaiyede çalışıyor. Ama cımbızla laf seçip itfaiyeci olarak küçümsenmeye çalışılıyor' dedi.



BARIŞALI YILLAR OLDU



Çocuğunun babası Veysel Yıldırım ile yıllar önce barıştığını, kızının şu anda 10 yaşında olduğunu söyleyen Berrak Onay, çok eski bir olayın abartılarak, şu an yaşanmış gibi gösterildiğini, bu nedenle Türkiye'nin her yerinden insanların hamile sanarak ona destek mesajları attıklarını söyledi.



'ÇOCUK BENDEN DEĞİL' DEDİ



Evli olduğunu ne zaman öğrendiği sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi, 'Hamile kaldıktan sonra evli olduğunu öğrendim. Çocuğu aldırarak katil olmak istemedim. Veysel bana, 'Sabret, boşanacağım' dedi.



'Daha sonra akraba evliliği olduğu için ailesi müsaade etmemiş. Durum böyle olunca da korkudan ailesine beni tanımadığını, ve çocuğun ondan olmadığını söyledi.'



Veysel Yıldırım'ın bu süreçte 5 yıl kayıplara karıştığını ve ortağı olan kadınla da ilişkisi olduğunu söyleyen Onay, 'Veysel kayıplara karışınca ben de o zaman babalık davası açmak zorunda kaldım' dedi.



BANA GELİNLİK GİYDİRECEKMİŞ



Veysel Yıldırım ile barıştığı iddialarına ise, 'Ben Veysel'i sevmiyorum. Biz imam nikahı ile evliydik. Benim için eski eş artık. Bana eski gücünü toplayınca, vefa borcunu ödeyeceğini söyledi. Ayrıca bana gelinlik giydirecekmiş. Benim için çocuğumun gelişimi, onuru ve gururu önemli' dedi.



VEYSEL'İN DEVAM EDEN EVLİLİĞİ VAR



Veysel Yıldırım'ın evliliğinin devam ettiğini söyleyen Berrak Onay, çok mutlu bir hayatının olduğunu, sadece çocuk nedeniyle görüştüklerini söyledi.







DAVAYI NAFAKAYI ARTIRMASI İÇİN AÇTIM



Öte yandan Veysel Yıldırım'ın kızıyla ilgilenmediği, nafakaları düzenli ödemediğini iddialarına ise, 'Üzerine düşen bir durum, yapılması gereken bir şey varsa yapar. Aramızda bir sorun yok. Sadece nafakanın artırılması için dava açtım' dedi.